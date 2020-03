La ville de Milan risque l'asphyxie

Depuis l’adoption du nouveau décret gouvernemental qui a mis en quarantaine plus de 16 millions de personnes en Lombardie et dans 14 provinces du nord et du centre de la péninsule, Milan affronte une double épreuve collective. Durement frappée par l’épidémie de coronavirus, la ville doit apprendre à cohabiter avec la peur et essayer de sauver au mieux ses activités économiques.