La zone euro en quête d’un nouvel équilibre

Sauf à prendre des libertés avec le calendrier, le gouvernement De Croo n’a qu’une dizaine de jours pour rédiger et soumettre à la Commission son projet de budget 2021 et son plan de relance ("Recovery and Resilience Plan"). Comme l’ensemble de la classe européenne, il est pour l’heure libéré du cadre budgétaire: l’Union en a débrayé au printemps dernier en activant la clause dérogatoire au pacte de stabilité, qui "restera active dans l’année 2021", a indiqué le commissaire européen au Budget Paolo Gentiloni, lundi soir, soulignant que les politiques budgétaires devraient continuer de soutenir la reprise. Il participait à la réunion des ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe), qui adoptait un programme de travail pour l’année à venir sans laisser entrevoir le sort qui sera réservé à ces règles. Les ministres n’ont pas entamé de discussion pour définir les indicateurs qui définiraient "les circonstances d'un retour à des pratiques budgétaires plus normales", a indiqué le président du groupe, l’Irlandais Paschal Donohoe.