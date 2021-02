La zone euro peut espérer 3,8% de croissance cette année

Les prévisions économiques de la Commission européenne projettent une croissance de 3,8% dans la zone euro cette année et 3,9% pour la Belgique.

La zone euro peut attendre une croissance de 3,8% cette année et l'an prochain, selon les prévisions économiques d'hiver de la Commission européenne, publiées ce jeudi. Après une récession moins forte qu'attendu l'an dernier (-6,8% alors qu'en novembre la Commission attendait encore -7,8%), l'économie se redresserait donc moins rapidement qu'espéré cette année: dans ses prévisions d'automne, la Commission misait encore sur 4,2% cette année. Par contre, "l'économie de l'UE devrait revenir à des niveaux de PIB d'avant la pandémie en 2022, plus tôt qu'on ne le prévoyait avant", indique le commissaire à l'Économie, Paolo Gentiloni, cité dans un communiqué. La reprise serait par contre plus forte l'an prochain: la Commission tablait encore sur 3% dans ses prévisions précédentes.

La situation sanitaire est ambivalente, note l'exécutif européen: beaucoup d'États ont pris des mesures de confinement plus dures face à l'apparition de variants plus contagieux, mais le lancement des programmes de vaccination permet un "optimisme prudent".

En tout état de cause, les États membres ne seront bien sûr pas logés à la même enseigne, souligne encore la Commission. Après une récession à -6,2% l'an dernier, la Belgique pourrait regagner 3,9% cette année, puis 3,1% en 2022. Plus durement touchée par la pandémie l'an dernier, la France pourrait reprendre 5,5% sur 2021. A contrario, l'Allemagne qui a connu une récession moins prononcée que la Belgique peut compter sur une reprise de 3,2%, et les Pays-Bas de 1,8% seulement.

Lourdes incertitudes

Après une croissance forte au troisième trimestre de 2020, l'activité s'est à nouveau contracté sur les trois derniers mois de l'année sous l'effet d'une seconde vague de la pandémie. La contraction devrait se poursuivre au premier trimestre de cette année, anticipe la Commission. Mais l'économie devrait reprendre au printemps et s'intensifier à l'été grâce aux vaccins et à la levée graduelle des mesures de confinement. Et la reprise économique dans le reste du monde devrait également soutenir cette tendance.