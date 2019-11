Lagarde appelle l'Europe à "innover et investir"

Christine Lagarde a appelé l’Europe à "innover et investir" face aux défis économiques et climatiques.

Lagarde a souligné combien la politique monétaire souple adoptée par la BCE "a été un facteur déterminant de la demande intérieure pendant la reprise" en zone euro. "Mais il est clair que la politique monétaire pourrait atteindre son objectif (d’inflation) plus rapidement si d’autres politiques soutenaient la croissance", a-t-elle martelé, appelant à "progresser vers un nouveau mix politique européen". Les politiques budgétaires nationales sont à ses yeux "un élément clé", pas seulement par l’ampleur des dépenses publiques mais par leur composition, qui doit favoriser l’investissement pour un "avenir commun plus productif, plus numérique et plus vert".