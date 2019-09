Lagarde veut conserver "l'agilité" de la BCE

En cette période d’inflation basse prolongée, une politique "hautement accommodante est nécessaire", estime-t-elle, alors que l’Europe fait face à de nouveaux risques, principalement extérieurs (dérèglement climatique, changements technologiques, instabilité de l’ordre multilatéral). Mais il est essentiel que les autres décideurs européens fassent leur part pour consolider la stabilité de l’euro. En achevant l’union bancaire et l’union des marchés de capitaux – pour fluidifier les investissements sur le continent. En menant des politiques fiscales expansives dans les pays où c’est possible. Et des réformes de structures dans les autres. Car dans "beaucoup beaucoup de pays, les réformes structurelles sont mission non accomplie", souligne-t-elle devant les eurodéputés.