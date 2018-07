Le Caprice des Dieux est en sursis

Le bureau du Parlement européen a reporté au second semestre 2019 toute décision sur la rénovation ou la reconstruction du Caprice des Dieux.

Le bureau du Parlement, son président Antonio Tajani (PPE) et les 14 vice-présidents, a décidé lundi soir de reporter toute décision au second semestre 2019, c’est-à-dire juste après les élections européennes .

Cette opération immobilière d’envergure, dont le projet fut révélé l’an dernier, serait évaluée entre 300 et 500 millions d’euros selon la formule choisie de rénovation ou de reconstruction .

"En plein rêve de grandeur"

La paternité du projet est attribuée au secrétaire général du Parlement, l’Allemand Klaus Welle. D’après ses services, le bâtiment âgé d’à peine 25 ans serait devenu vétuste, des fissures étant même apparues dans les poutres en 2012, et en dehors des normes de sécurité. La dépense ne plaît pas à tout le monde. Et, à un an des élections, le Parlement européen a décidé de mettre le projet en veilleuse.