Le Danemark ambitionne d'être la "Silicon Valley" européenne

Le projet a été révélé ce lundi. Le gouvernement danois veut construire des îles artificielles afin d'y accueillir des entreprises "innovantes et vertes". Les premières îles sont attendues en 2028.

Le gouvernement danois veut construire au sud de Copenhague neuf îles artificielles. Il souhaite en effet y développer une "Silicon Valley" européenne. Le projet a été dévoilé par l'ex-ministre danois de l'Économie et l'organisation patronale, Dansk Erhverv.

L'ambition poursuivie est d'accueillir des entreprises "innovantes et vertes" au nord de l'Europe. Les îles, d'une superficie totale de 3,1 millions de mètres carrés, devraient sortir des eaux entre 2028 et 2040. Les îles Holmene, de leur nom, devraient par ailleurs permettre la création de 12.000 emplois répartis dans 380 entreprises. Enfin, elles devraient être installées à proximité de l'aéroport le plus important de pays.