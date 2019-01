Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale 2019

Le Fonds monétaire international a annoncé, au Forum économique mondial de Davos, avoir abaissé des prévisions de croissance mondiale pour 2019.

Le FMI table désormais sur une croissance mondiale de 3,5% cette année, soit 0,2 point de moins que la précédente estimation d'octobre qui avait déjà été abaissée. Il dévoile ainsi ses nouvelles estimations devant l'élite économique mondiale réunie à Davos.

Le Fonds monétaire laisse toutefois inchangées les estimations d'expansion pour les deux premières puissances, soit les Etats-Unis et la Chine. Il revoit en hausse la prévision du Japon, mais se montre bien plus pessimiste pour la zone euro (1,6% contre 1,9% estimée précédemment).

La France subit l'impact des protesations

En Europe, c'est l'Allemagne qui subit la plus forte révision en baisse avec une croissance attendue désormais à 1,3% (-0,6 point), suivie de l'Italie (-0,4 point à 0,6%) et de la France (-0,1 point à 1,5%). La première pâtit d'une faible production industrielle dans le secteur automobile, la deuxième d'une faible demande intérieure combinée à des coûts d'emprunts plus élevés et la troisième subit "l'impact négatif des protestations" sociales qui durent depuis plus deux mois, le Fonds faisant référence au mouvement des gilets jaunes.

Aux Etats-Unis, le shutdown (fermeture des administrations fédérales depuis plus d'un mois, un record historique) commence à peser sur l'activité. Mais il ne devrait toutefois pas entamer fondamentalement la solidité actuelle de l'économie qui devrait bénéficier d'un effet de rattrapage observé lors des précédents blocages.

En résumé, la croissance mondiale est encore solide, mais ralentit plus que prévu, contrariée par les tensions commerciales et les risques politiques, tels le Brexit au Royaume-Uni et la fronde sociale en France.

Le FMI explique avoir abaissé ses prévisions suite dynamisme moindre de l'activité au deuxième semestre 2018, à la dégradation du sentiment sur les marchés financiers, mais aussi à l'attente d'une contraction plus forte que précédemment prévu de l'économie turque.

"La première priorité que les pays devraient partager est de résoudre de manière coopérative et rapide leurs désaccords commerciaux et l'incertitude qui en résulte plutôt que d'augmenter encore des barrières néfastes et de déstabiliser une économie mondiale déjà en ralentissement", plaide le FMI.

Quid pour 2020?

La prévision pour 2020 est également moins bonne à 3,6% (-0,1 point).

Le FMI maintient ses prévisions de croissance 2020 pour les trois principales économies de la zone euro comme pour le bloc dans son ensemble et table sur une expansion du produit intérieur brut de 1,6% en Allemagne comme en France et de 0,9% en Italie.