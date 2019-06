Le Kremlin a tenté d'influencer les élections européennes

Selon la Commission européenne, Moscou a amplifié sa stratégie de désinformation auprès des Européens grâce aux réseaux sociaux, dans le but de détruire la confiance dans les institutions européennes et les gouvernements trop critiques.

1.000 attaques russes avérées

Pas moins de mille cas de désinformation en provenance de Russie ont été dénombrés depuis le mois de janvier, contre 400 l'an dernier à la même période. C'est ce qui ressort d'un rapport européen publié ce vendredi par la Commission. Le phénomène s'amplifie. Les campagnes pour influencer les élections européennes ont été à leur plus haut niveau depuis 20 ans, dit le rapport. Le plus souvent, la désinformation est lancée au départ de faux comptes localisés en Russie. Plus l'histoire est énorme, plus elle tourne sur les réseaux sociaux.