Le Labour plaide pour une union douanière post Brexit

Le Parti travailliste britannique, dans l'opposition, est favorable à la conclusion d'une nouvelle union douanière avec l'Union européenne après la sortie du bloc européen, qui se calquerait sur le régime actuel, a déclaré dimanche son référent pour le Brexit, Keir Starmer. Cette position est partagée "unanimement" au sein du Labour et elle sera confirmée lundi dans un discours que doit prononcer le dirigeant du parti, Jeremy Corbyn.

Les travaillistes britanniques engageront des négociations sur une nouvelle union douanière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne s'ils accèdent au pouvoir , a indiqué dimanche Keir Starmer, chargé dela question du Brexit au sein du Labour.

Keir Starmer a expliqué que son parti souhaitait négocier une nouvelle relation commerciale avec le bloc communautaire et a jugé que la Première ministre Theresa May était sous la menace d'une rébellion au sein du parti conservateur en raison de sa position sur ce sujet.

Pressions sur May

"Il s'agit désormais d'une période critique pour la Première ministre parce que la majorité au parlement ne soutient pas son approche sur l'union douanière et cela va se voir tôt ou tard",a dit le dirigeant travailliste dans un entretien à la BBC.

Les conservateurs sont profondément divisés sur la nature des relations que le Royaume-Uni doit nouer avec l'Union européenne après le divorce qui doit intervenir au plus tard fin mars 2019.

La décision du Labour d'adopter une position plus affirmée sur la question d'une union douanière avec les Européens devrait accentuer la pression sur le parti de Theresa May qui a perdu sa majorité absolue à la Chambre des communes.

Virage à 180°

Ce changement de stratégie devrait ouvrir la voie à une p ossible convergence entre les députés travaillistes et certains élus conservateurs soutenant des amendements sur le projet de loi sur le commerce qui maintiendraient la Grande-Bretagne dans l'union douanière.

Keir Starmer a laissé entendre que le Labour pourrait approuver ces amendements, ce qui pourrait se traduire par un revers majeur pour Theresa May et fragiliser encore un peu plus sa position.