Le budget européen reste dans les limbes, l'Allemagne s'inquiète

La présidence allemande de l'Union s'inquiète d'un blocage des négociations sur le budget européen et de ses conséquences "probablement inévitables" sur la reprise économique de l'Europe.

C'est "l'éléphant dans la pièce" comme disent les anglo-saxons: le sujet explosif que les Vingt-Sept ne sont pas supposés aborder lors de leur sommet de ces jeudi et vendredi. La négociation budgétaire, qui conditionne l'activation du plan de relance de 750 milliards d'euros de l'Union, butte sérieusement. Charles Michel a marqué son intention de ne pas rouvrir ce débat à la table du Conseil cette semaine, "mais dans les couloirs il y aura des tentatives pendant les pauses café de faire évoluer le dossier, c'est certain", selon ce diplomate.

À la veille du sommet, l'ambassadeur d'Allemagne, qui occupe la présidence tournante de l'Union, a tiré la sonnette d'alarme: "Mon inquiétude s'est accrue que, avec le débat houleux sur le mécanisme de l'Etat de droit [...] nous nous heurtions de plus en plus à un blocage dans les négociations budgétaires globales", a-t-il fait savoir. La semaine dernière, Hongrie et Pologne avaient bloqué le lancement du processus de ratification du plan de relance par les parlements nationaux, dans une tentative de peser davantage sur ce mécanisme en vertu duquel des atteintes à l'Etat de droit dans un pays pourraient mener à des sanctions financières.