Le déficit italien met les marchés sous pression

La Bourse de Milan perdait près de 2% vendredi matin au lendemain de l'annonce par la coalition populiste au pouvoir en Italie d'un accord sur un déficit à 2,4% pour les trois prochaines années, soit largement plus que ce que prévoyait le précédent exécutif.

Au terme d'un long bras de fer avec le ministre modéré des Finances, Giovanni Tria, qui plaidait pour un déficit à 1,6% pour éviter toute tension, le parti antisystème 'Mouvement 5 étoiles' et son partenaire de coalition 'La Ligue' (extrême droite) ont obtenu gain de cause ce jeudi soir, parvenant à imposer un déficit de 2,4% en 2019, 2020 et 2021.