Le gouvernement italien enfin d'accord sur la révision de son budget

Le président du Conseil italien et les membres de la coalition gouvernementale se sont entendus sur "les chiffres et le contenu" du projet de budget révisé de 2019. Le texte va être proposé à la Commission européenne.

Rome a présenté la semaine passée un budget révisé à l'exécutif européen et un accord final doit être trouvé avec la Commission. Matteo Salvini et Luigi Di Maio, chefs de file de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles (M5S), les deux composantes de la coalition gouvernementale, se sont entretenus dimanche avec Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, pour trouver un compromis sur le budget afin d'éviter une procédure disciplinaire de la Commission européenne.