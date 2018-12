Le gouvernement populiste italien prêt à revoir son budget

La pression monte sur l’Italie, sommée par la Commission européenne de présenter un ajustement significatif de son budget pour l’année 2019. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a indiqué, dans une interview publiée ce mardi par le quotidien Avvenire, qu’il présenterait "dans les heures qui viennent" un nouveau projet de budget. "Mon objectif est d’éviter à l’Italie une procédure d’infraction qui heurte notre pays et risque de nuire à l’Europe" , confie le Premier ministre. "L’Union européenne ne pourra pas ne pas prendre en considération ma proposition." Dans cette interview, M. Conte affirme qu’il est en faveur du multilatéralisme.

Ce projet devrait prévoir une réduction du déficit budgétaire. Rome proposait un déficit à 2,4% du PIB contre 1,8% en 2018, ce qui a provoqué l’ire de la Commission européenne. Pour la Ligue (extrême droite) et M5S (populiste), une hausse du déficit serait justifiée pour relancer l’économie du pays. Un tel creusement n’est pas conforme à l’orthodoxie budgétaire européenne. La proposition finale devrait se rapprocher des 2%. "Mais pour l’instant, je ne fournis aucun chiffre" , poursuit Giuseppe Conte.

L’autre idée est de reporter deux propositions phares du gouvernement populiste et d’extrême droite: la création d’un revenu de citoyenneté et une réforme des retraites qui abaisserait l’âge de départ à 62 ans et 38 ans de cotisations.