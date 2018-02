Le journaliste assassiné travaillait sur la corruption à haut niveau

Ce journaliste de 27 ans, travaillait pour le site aktuality.sk. Il se spécialisait dans les affaires de corruption, dont celles concernant les possibles liens entre le monde des affaires et le parti SMER-SD du Premier ministre Robert Fico. aktuality.sk et d'autres médias ont publié à minuit une version -non terminée- de l'article de Jan Kuciak, portant sur les relations politiques présumées des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à la mafia calabraise 'Ndrangheta, qui opérerait dans l'est de la Slovaquie.