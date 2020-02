Le marchandage pour le budget européen s'étire au bout de la nuit

Un long marchandage a démarré jeudi soir entre les 27 dirigeants des États de l'UE autour d'un budget de plus de mille milliards d'euros. Après s'être montrés unis sur le Brexit, les Européens voient renaître leurs clivages entre pays riches et moins avancés.

"Je ne sais pas si Charles Michel est le frère jumeau de David Copperfield", a lâché le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel , jeudi, lors de son arrivée au sommet sur le budget à long terme de l'UE. La référence au prestidigitateur américain convenait à merveille pour illustrer la tâche attendant le président du Conseil européen. Mettre d'accord 27 États clivés entre pays riches et moins avancés sur un budget de plus de mille milliards d'euros .

Charles Michel entend négocier "au finish". Après un premier tour de table à Vingt-Sept et un dîner, l'ancien Premier ministre belge a orchestré des rencontres bilatérales et trilatérales entre dirigeants européens. Usant de sa science du compromis, il compte rapprocher les chefs d'État ou de gouvernement autour de sa proposition de compromis.

"Le tour de table fut une sorte de thérapie où chaque leader a dit ce qu'il voulait et ne voulait pas", glisse un porte-parole du Conseil, "les choses se sont déroulées dans une atmosphère très respectueuse".

Charles Michel propose un budget de 1.094 milliards d'euros , soit 1,074% du revenu national brut (RNB) de l'UE. Un montant inférieur à ceux proposés par la Commission (1,1%) et le Parlement (1,3%).

Plusieurs questions sont au cœur des négociations: le montant du budget, les rabais, la PAC et les fonds de cohésion. Les politiques traditionnelles, représentant 60% du budget, sont appelées à recevoir moins d'argent au bénéfice de nouvelles priorités comme le climat, le numérique, la défense et la migration.

Le casse-tête se complique avec le départ du Royaume-Uni grevant le budget pluriannuel de 60 à 75 milliards d'euros. Le président du Conseil suggère aussi de créer des ressources propres, une taxe sur les plastiques non recyclés et une autre sur le carbone, rapportant 14 milliards d'euros par an.