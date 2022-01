Le nucléaire et le gaz en passe d'obtenir un label "vert" controversé

La Commission avait promis un texte avant la fin de 2021, et comme pour souligner le malaise, elle a attendu quelques minutes avant minuit, le 31 décembre, pour envoyer aux capitales une liste d'activités qui pourront être labellisées "vertes" pour les investisseurs. Son porte-parole, Eric Mamer, s’est défendu lundi d’avoir voulu glisser le sujet sous le tapis de la Saint-Sylvestre - "de notre part, il n'y avait évidemment aucune raison d'essayer de faire passer cela en catimini. (...) La réalité est simplement que c'est une proposition complexe, délicate", a-t-il assuré devant la presse. Délicate, l’affaire l’est certainement : la Commission s'apprête à apposer un sceau vert sur le nucléaire et le gaz , en les incluant dans la liste des investissements qu’elle considère comme compatibles avec ses objectifs environnementaux - la taxonomie verte.

Grâce à ce sésame, nucléaire et gaz pourront par exemple être repris dans le Green Bond Standard européen (EUGBS), futur étalon-or de l'obligation verte dont la Commission a proposé la création en juillet. Sur le papier, c'est un outil de transparence qui oriente les investissements privés, "mais dans un second temps, la taxonomie pourra servir d’outil de politique économique, pour y adosser des financements publics ", souligne Julie Evain, spécialiste Finance à l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE).

Transparence

La Commission prévoit aussi d'amender les règles de transparence de sorte que les investisseurs sauront s’ils investissent dans le gaz ou le nucléaire, et dans quelles proportions .

Une semaine d'arbitrage

Formellement, la décision n’est pas encore prise : la Commission a envoyé son projet aux États membres, au Parlement européen, et à un groupe d'observateurs, et ouvre une courte période de discussion : les réactions sont attendues pour le 12 janvier. Elle prévoit ensuite d’adopter formellement le texte avant la fin du mois . Il sera ensuite soumis à une période de maturation de quatre mois (prolongeable) au cours de laquelle il pourrait être bloqué - mais pas modifié - par le Parlement européen ou les États membres, s’ils trouvaient la majorité requise pour le faire.

À la table des ministres européens de l’Énergie, quelques voix s’élèvent avec véhémence contre le projet d'acte. Inclure le nucléaire dans une liste conçue pour définir des investissements verts est une "provocation", selon le Luxembourgeois Claude Turmes. Imbuvable aussi pour l’Autrichienne Leonore Gewessler, qui a indiqué que son gouvernement pourrait attaquer la décision devant la Cour de Justice de l’UE . L'Allemagne, qui a décidé de tourner la page du nucléaire après Fukushima, se montre plus discrète, elle qui compte sur le gaz pour assurer sa sortie du charbon pour 2030.

"On est face à l’insertion du politique qui cherche à faire reconnaître ses choix stratégiques au détriment du scientifique."

L’impact de cette taxonomie sera-t-il à la hauteur de l'énergie politique qu'il mobilise ? Avant l’inclusion du gaz et du nucléaire, elle représentait 2 à 5% des activités européennes, indique Julie Evain, à l'I4CE, pour qui ce label vert n’était pas nécessaire au financement du gaz et du nucléaire : "On est face à l’insertion du politique qui cherche à faire reconnaître ses choix stratégiques au détriment du scientifique."