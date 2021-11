Le patronat européen critique des réformes "trop rapides" au détriment des PME

Des lobbies d’entreprises reprochent à la Commission de multiplier les réformes au pas de course sans tenir suffisamment compte de la réalité des petites et moyennes entreprises.

L’Union européenne réforme à tour de bras pour "réconcilier notre économie avec notre planète", comme le disait Ursula von der Leyen en présentant le Pacte Vert, il y a bientôt deux ans. L’opération se matérialise par une succession continue de propositions législatives : du plan d’accélération des efforts pour le climat présenté cet été ("Fit for 55") à l’interdiction d’importation d’aliments liés à la déforestation présentée cette semaine, en passant par la taxonomie verte, dont les derniers contours sont attendus le mois prochain. Dans ces trains de réformes, le lobby des grandes organisations patronales BusinessEurope dénonce une trop faible prise en compte de la réalité des petites et moyennes entreprises (PME).

"Le travail [de la Commission] est parfois trop rapide et pas assez approfondi." BusinessEurope

"On constate de la part des institutions européennes de plus en plus de demandes de reporting par les entreprises sur leurs performances environnementales", entame Alexandre Affre, directeur général adjoint de BusinessEurope. Une accumulation de nouvelles demandes dont l'impact sur les PME "ne nous semble pas suffisamment bien étudié", poursuit-il. Dans un communiqué, BusinessEurope reproche à la Commission un travail "trop rapide et pas assez approfondi".

Chez SME United, association qui défend les intérêts des PME, Guido Lena partage le constat, singulièrement en ce qui concerne le paquet de rehaussement de l'ambition climatique présenté cet été (Fit For 55) : "Le problème c’est qu'à la Commission des fonctionnaires nous disent : 'On n'a pas le temps ni la capacité de faire des études d'impact très approfondies et détaillées.'"

À la Commission européenne, on se refuse à répondre directement à ces reproches, mais on assure que toutes les propositions législatives déposées dans le cadre du paquet "Fit for 55" ont été accompagnées d’études d’impact approfondies sur l’économie dans son ensemble "et bien sûr aussi sur les PME".

Un champion absent