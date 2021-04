Le plan de relance a son compte en banque, reste à l'alimenter

Le plan de relance européen, Next Generation EU, a obtenu son compte à la Banque centrale européenne, reste à l’alimenter. La Commission doit lever d'ici à 2026 jusqu’à 806 milliards d’euros, aux prix actuels, pour les redistribuer aux États membres sous forme de subsides ou de prêts. Elle a adopté mercredi une "stratégie diversifiée" pour lever cet argent, 150 à 200 milliards par an. Les premières opérations de financement pourraient être lancées pour juin, et la Commission s’apprête à émettre à ses premières obligations vertes à l’automne – qui totaliseront au moins 30% de l’ensemble.