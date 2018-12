Le premier budget du gouvernement populiste italien adopté

Le Parlement italien a adopté samedi soir le premier "budget du peuple" présenté par la coalition populiste arrivée au pouvoir en juin, qui prévoit pour 2019 un déficit public à 2,04% du PIB. Ce "budget du peuple", comme l'a baptisé le gouvernement, compte 32 milliards d'euros de dépenses supplémentaires et de baisses d'impôts.

Les députés italiens ont approuvé samedi soir le budget 2019, dans une ambiance tendue, en votant la confiance au gouvernement populiste qui a cependant dû atténuer ses mesures phares sous la pression de Bruxelles et des marchés financiers. Le texte, issu d'un long bras de fer avec la Commission européenne qui en avait rejeté la version initiale -- pour la première fois dans l'histoire de l'UE --, a déjà été adopté par le Sénat qui a voté la confiance en pleine nuit il y a une semaine.

Après deux heures de déclarations des différents groupes et une volée d'accusations réciproques entre majorité et opposition, le vote de confiance a été validé par 327 voix pour, 228 voix contre et une abstention. L'adoption formelle du texte est prévue pour ce dimanche matin.

Le gouvernement constitué par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), au pouvoir depuis le 1er juin, prévoit un déficit public à 2,04% du Produit intérieur brut (PIB), contre 2,4% au départ. La prévision de croissance 2019 a été abaissée à 1%, au lieu de 1,5%. L'Italie doit en effet contenir sa dette publique, qui dépasse les 130% de son PIB, pour éviter une sanction des marchés financiers et une procédure d'infraction de l'UE.

Assouplissement des conditions de départ en retraite

Le Budget adopté prévoit un assouplissement des conditions de départ en retraite, une promesse phare de la Ligue, avec 3,9 milliards d'euros budgétés en 2019 et 8,6 milliards en 2020. Alors que la loi actuelle prévoit un départ à 67 ans, une "quota 100" permet de partir à compter de 62 ans et 38 années de cotisations. Le gouvernement estime que 85% des quelque 400.000 personnes concernées en 2019 en profiteront et espère libérer ainsi des emplois pour les jeunes.

Le texte prévoit aussi une réduction des retraites dites "dorées". Promesse phare du M5S, le revenu mensuel de 780 euros est destiné à 1,7 million de familles les plus modestes et vise à favoriser leur réinsertion. Sa dotation initiale de 9 milliards d'euros pour 2019 a été réduite à 7,1 milliards.

Voulue par la Ligue, l'amnistie fiscale concernera finalement des personnes n'ayant pas payé des impôts qu'elles avaient déclarés correctement ou sous-déclarés entre 2000 et 2017. Le gouvernement propose aussi une mini-flat tax de 7% pour les retraités de l'étranger, italiens ou non, décidant de venir ou revenir vivre dans les petites communes du sud du pays. Les impôts seront ramenés à 15% pour plus d'un million d'auto-entrepreneurs et artisans ayant un chiffre d'affaires de moins de 65.000 euros.

Une web tax de 3 %