Le prix d'un échec sur le plan de relance européen sera "très élevé"

Les Vingt-sept, réunis à Bruxelles pour un sommet à haut risque, tentent de s'accorder sur le plan de relance et le budget 2021-2027 de l'UE. Des négociations "très difficiles", autour d'un paquet de 1.850 milliards d'euros.

Les 27 dirigeants des Etats de l'Union européenne sont réunis vendredi et samedi à Bruxelles pour leur premier sommet physique depuis le début de la pandémie de coronavirus. Sur la table, un plan de relance de l'économie européenne suite à la crise sanitaire et le budget 2021-2027 de l'UE. Un "paquet" d'environ 1.850 milliards d'euros, sur lequel les divergences demeurent profondes. Le temps presse. Une importante récession menace l'économie européenne, tandis qu'un accord éventuel devra être ratifié par les gouvernements et les parlements avant décembre.

Lors des prochaines heures, il sera question de chiffres et, surtout, de choix politiques. Quatre pays (Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède), les "frugaux", rejoints par la Finlande, veulent imposer en échange de leur soutien des réformes économiques aux Etats les plus touchés par la pandémie, Italie et Espagne en tête. Un air de "crise grecque" plane sur la rencontre.

Une atmosphère surréaliste

Arrivés masqués, accompagnés chacun de 6 conseillers au lieu d'une vingtaine, les chefs d'Etat et de gouvernement se sont installés dans la plus grande salle du bâtiment Europa, capable d'accueillir 300 personnes, chacun étant séparés par la distance de rigueur. Ni poignées de main, ni accolades, mais des cadeaux pour deux d'entre eux qui fêtent leur anniversaire, la chancelière allemande Angela Merkel, 66 ans, et le Premier ministre portugais, Antonio Costa, 59 ans. Ce seront les seuls cadeaux qui seront échangés aujourd'hui. La négociation s'annonce "très difficile", a averti Angela Merkel lors de son arrivée.

La presse, exclue du bâtiment pour des raisons sanitaires, n'a pas été autorisée à poser des questions aux dirigeants.

Quand la crise du coronavirus complique tout

Le dernier sommet consacré au budget, en février, s'était soldé par un échec cuisant. "De nombreuses questions restent en suspens", confie un haut fonctionnaire européen proche des négociations, "le sommet de février était difficile, maintenant nous avons en plus le plan de relance et une récession, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Tout le monde est bien conscient que le prix d'un échec sera très élevé."

Le président du Conseil européen Charles Michel tentera d'imposer son compromis lors de ce sommet, ou, en tout cas, avant la fin juillet en convoquant une autre rencontre. Sa proposition, un budget de 1.074 milliards d'euros pour 7 ans (au lieu de 1.100 milliards proposés par la Commission) et un plan de relance 750 milliards, est en retrait par rapport aux ambitions de la Commission européenne et du Parlement.

"Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'avenir pour le projet européen", a-t-il déclaré en arrivant au sommet. "Je suis tout à fait convaincu qu'avec du courage politique, il est possible d'obtenir un accord".

L'ancien Premier ministre belge peut compter sur l'appui incontournable d'Angela Merkel. La chancelière allemande apparaît en réalité comme la clé de voûte de tout accord éventuel. Non seulement parce que son pays occupe la présidence tournante de l'UE et qu'il détient le plus de poids lors des votes, mais surtout parce qu'elle est la plus expérimentée et la plus influente des dirigeants européens.

Bataille autour du plan de relance

Au cœur des négociations, le montant, la ventilation et les conditions d'octroi des aides aux Etats les plus touchés par la crise du coronavirus. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, figure de proue des "frugaux", est l'homme à convaincre. La proposition sur la table prévoit 310 milliards d'euros sous forme de subventions dans le cadre d'un nouveau programme de "facilité pour la reprise et la résilience". A cela s'ajoutent 190 milliards de subventions au titre de divers programmes et 250 milliards de prêts. L'argent serait levé sur les marchés par la Commission européenne.

Les "frugaux" exigent que le volume des subventions soit réduit au profit de prêts remboursables. Ils veulent imposer aux pays aidés de soumettre un programme de réformes économiques strict qui devrait être validé par l'UE avant que l'aide ne soit débloquée. Les gouvernement du sud y voient une humiliation inacceptable. Mark Rutte insiste pour que ces programmes soient adoptés à l'unanimité. Charles Michel propose que l'adoption se fasse à la majorité qualifiée.

L'idée d'un emprunt à grande échelle, soutenue par la président français Emmanuel Macron, est une première dans l'histoire de l'Union européenne.

Les critères d'octroi des aides posent aussi problème à plusieurs États, dont la Belgique. "Les critères d'allocation proposés par la Commission, comme les chiffres du chômage en 2015, sont trop tournés vers le passé", explique un diplomate européen. Pour satisfaire ces délégations, Charles Michel propose de scinder le montant du plan de relance. Une part de 70% serait octroyée dès 2021 selon les critères de la Commission. Une part de 30% serait libérée en 2022 en fonction de la perte de PIB, alors qu'une première évaluation de la crise pourra être réalisée

Orban et l'Etat de droit

L'autre pierre d'achoppement tient dans le lien entre les aides octroyées dans le cadre du budget 2021-2027 au respect de l'Etat de droit et des valeurs fondamentales de l'Union européenne. La Commission propose de geler, en tout ou ne partie, les aides à un pays ne respectant pas l'État de droit. Dans sa ligne de mire, la Pologne et la Hongrie, dont les défaillances envers la justice et la presse ont été soulignées à plusieurs reprises et leur ont valu l'activation de l'article 7 du Traité. L'exécutif européen propose que toute recommandation qu'elle ferait dans ce domaine ne puisse être bloquée que par une majorité qualifiée d'États européens (majorité qualifiée inversée), ce qui serait difficile à atteindre.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'oppose catégoriquement à ce mécanisme. Pour tenter de le satisfaire, Charles Michel propose que les décisions de la Commission soient approuvées par une simple majorité qualifiée, ce qui revient à créer facilement une minorité de blocage.