Le tax shift néerlandais frappe les multinationales

Chose promise, chose due. Le gouvernement Néerlandais a annoncé mardi une vaste réforme fiscale, qui doit alléger les impôts des citoyens, encourager les comportements verts et faire contribuer davantage les grandes entreprises.

Le Belastingplan 2020, présenté à la Chambre par l e secrétaire d’État aux Finances Menno , promet que les Néerlandais "garderont bientôt plus de chaque euro gagné" , tandis que les entreprises "par contraste, vont voir leurs charges fiscales augmenter" .

"Ce système va être modifié de manière à ce que les entreprises en fassent moins usage et, donc, paient plus d’impôts."

Aujourd’hui aux Pays-Bas, les grandes entreprises peuvent déduire sans limites les pertes liées à la fermeture d’activités à l’étranger de leurs bénéfices faits aux Pays-Bas. Le système permet pour l’instant à des multinationales comme Philips ou Shell de ne payer presque pas d’impôt sur les sociétés. À l’avenir, ce système "va être modifié de manière à ce que les entreprises en fassent moins usage et, donc, paient plus d’impôts". Cette mesure devrait faire entrer 265 millions d’euros par an dans les caisses de l’État néerlandais.