Le torchon brûle entre la BEI et la Commission

Après avoir utilisé la vénérable Banque européenne d’investissement (BEI) comme bras droit financier, la Commission veut la mettre en concurrence avec d’autres banques d’investissement. Ça passe très mal.

Furieuse. La Banque européenne d’investissement (BEI) est trop policée pour l’exprimer en ces termes, mais c’est bien le sentiment qui émane de la Banque de l’Union à propos du grand fonds d’investissement que la Commission a proposé au début du mois.

Fini le "plan Juncker": l’exécutif européen propose de créer InvestEU, un instrument qui doit permettre de lever 650 milliards d’euros d’investissements privés entre 2021 et 2027 grâce à des garanties publiques. Or, pour sélectionner les projets, la Commission n’entend plus faire confiance à l’expertise de la seule BEI. Elle veut la mettre en concurrence avec des institutions nationales et internationales comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et la Banque mondiale.

"Nous sommes surpris et déçus que la Commission n’ait pas voulu continuer sur la méthode du plan Juncker, malgré son franc succès. Nous allons célébrer la réalisation de l’objectif de 315 milliards d’euros mobilisés: ce modèle a vraiment fonctionné comme il devait, nous ne comprenons pas très bien la raison de l’abandonner", indique à L’Echo un haut responsable de la BEI.

Créée avec le traité de Rome, la seule banque d’investissement à avoir les États membres pour actionnaires ne serait donc plus le bras droit financier de la Commission, mais un canal parmi d’autres. Le principal canal, (r)assure la Commission, puisque 75% des investissements d’InvestEU devraient encore transiter par la BEI. La mise en concurrence de la BEI permettrait, selon les versions, de créer une "saine émulation" ou permettrait à la Commission de "diviser pour mieux régner", alors que les tensions entre le Berlaymont et l’institution luxembourgeoise ne sont pas nouvelles.

Reste que l’idée de mettre des projets européens entre les mains d’institutions financières qui n’ont pas pour mission de servir l’UE et dont les actionnaires sont parfois très exotiques rend certains États membres nerveux. Autre problème que soulève une source belge: "La Commission veut reprendre la gestion du fonds de garantie (d’InvestEU). Et là, on se dit qu’elle veut de plus en plus fonctionner comme une banque. On trouve ça bizarre: chacun son métier." Notre source à la BEI ne dit pas autre chose: "C’est toujours mieux si chacun fait le métier qu’il fait le mieux: la Commission est une institution politique, la BEI est une institution financière."

La Belgique lésée?

La perplexité qu’on entend côté belge tient encore à un autre aspect. On craint que l’ouverture de la manne InvestEU à des acteurs nationaux ne crée un biais entre les grands États membres d’une part, qui peuvent se prévaloir de colosses comme la Caisse des dépôts française ou la KFW allemande, et les autres. "On craint de perdre des opportunités de faire financer nos projets: sans être péjoratif, la SRIW, ce sont des petits joueurs", explique notre source belge.