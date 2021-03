Le vent de réforme sur le pacte de stabilité s'intensifie...

Les règles du Pacte de stabilité et de croissance, qui encadrent les trajectoires budgétaires pour faire fondre les dettes publiques qui dépassent les 60% du PIB, ont été mises sous cloche en mars dernier: l'activation de la "clause dérogatoire générale" au pacte a autorisé les États membres à laisser courir leurs déficits – ce qui a permis aux États membres de soutenir entreprises et ménages pour plus de 3.000 milliards d'euros, en attendant la concrétisation du plan de relance européen, Next Generation EU.

Retrouver l’adhésion

C'est que ça phosphore chez les experts en finances publiques des quatre coins de l'Union mobilisés pour la cause. La Commission a lancé le débat sur le futur de la gouvernance économique de l'Union en février 2020, et la crise a placé une échéance au débat: quel sera l'après-Covid? Paolo Gentiloni, commissaire à l'Économie, plaide déjà pour dégainer plus souvent et plus facilement la clause dérogatoire générale tout "en éliminant la multitude d'exceptions" et autres flexibilités du pacte. Il s'en prend aussi – on arrive doucement à la requête de Vincent Van Peteghem – au critère de la dette (les fameux 60%): "Les exigences ici doivent être réalistes", disait-il lors du même événement.