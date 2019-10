Les 27 attendent la réponse de Londres

On attend ce lundi deux éclaircissements autour du processus long et douloureux du Brexit: le résultat d'un vote sur d'éventuelles élections anticipées au Royaume-Uni et la réponse des Vingt-Sept sur le délai qu'il vont accorder à Londres.

Les ambassadeurs de 27 se réunissent ce lundi matin. La semaine dernière, ils se sont accordés sur le principe d'un nouveau délai pour éviter un "no deal". Maintenant, on attend un chiffre: combien de temps accorderont-ils aux Britanniques? La rumeur dit que ce serait trois mois, soit jusqu'au 31 janvier 2020, avec la possibilité que le Royaume-Uni quitte l'UE au 30 novembre et au 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant ces échéances. La France, elle, veut faire au plus court: le président Macron a plaidé pour une extension "justifiée et proportionnée". Tout report de la date du Brexit doit être décidé à l'unanimité.