Les Belges sur le podium de la facture d'électricité la plus chère en Europe

Seuls les Allemands et les Danois payent plus que les ménages belges pour leur électricité. En Belgique, le prix de l'électricité est d'ailleurs plus cher de 8 euros que le prix appliqué en moyenne dans les pays de l'UE.

S'il faut payer en moyenne 9,8 euros pour 100 kWh d'électricité en Bulgarie, la note grimpe de près de 20 euros en Belgique où le prix pour la même quantité d'électricité s'affiche à 28,8 euros. Notre pays occupe ainsi la troisième place du classement compilé sur base des chiffres d'Eurostat, l'institut européen des statistiques qui a analysé les prix en vigueur sur le Vieux continent entre la mi-2016 et la mi-2017.

Devant la Belgique, on retrouve l'Allemagne (30,5 euros pour 100 kWh) et le Danemark (30,1 euros) alors que la moyenne des pays de l'UE s'affiche à 20,5 euros pour les 100 kWh.

Vue en plein écran En considérant un prix où les taxes et les redevances ne sont pas prises en compte, la Belgique reste sur le podium des pays européens les plus chers. ©Eurostat

La proportion de taxes et redevances dans le prix total de l’électricité à usage domestique varie considérablement d’un État membre à l’autre, allant au deuxième semestre 2017 des deux tiers du prix au Danemark (69% du prix de l’électricité y était constitué de taxes et redevances) et de plus de la moitié du prix en Allemagne (55%) et au Portugal (52%) à 5% à Malte.

En moyenne dans l’UE, les taxes et redevances représentaient plus du tiers (40%) du prix de électricité. Avec 38%, la Belgique se situe donc juste en dessous de cette moyenne.

En Italie, les prix dégringolent

+4,8% La hausse du prix belge de l'électricité Entre le deuxième semestre 2016 et le deuxième semestre 2017, le prix de l'électricité a augmenté de 4,8% en Belgique. Seuls 5 pays ont enregistré une augmentation plus importante.

Sur la période scrutée par Eurostat, la plus forte hausse du prix de l’électricité à usage domestique a été enregistrée à Chypre (+12,6%), suivi de la Roumanie (+7,2%) et Malte (+7,1%). En Belgique, la hausse est moins vertigineuse (+4,8%). À l’opposé, les baisses les plus notables ont été observées en Italie (-11,1%), en Croatie (-7,5%) ainsi qu'en Slovaquie (-6,2%).

Le prix du gaz facturé aux ménages a quant à lui reculé de 0,5% en moyenne dans l’UE entre les deuxièmes semestres 2016 et 2017 pour se situer à 6,3 euros les 100 kWh. En Belgique, il a augmenté de 3,4% passant sur un an de 5,05 euros à 5,52 euros pour 100 kWh.