Les États-Unis contre un gazoduc germano-russe

Cette initiative de l'administration américaine à Washington "n'a pas pour but d'être comprise comme une menace mais comme un message clair de la politique américaine", a souligné le porte-parole, estimant que le seul "chantage" possible dans ce dossier serait de voir le Kremlin contrôler les livraisons gazières à l'Europe à l'avenir.

Au centre de cette controverse: le projet en cours de gazoduc Nord Stream 2 permettant de livrer du gaz russe à l'Allemagne et au reste de l'Europe directement en passant par la mer Baltique et donc en contournant notamment l'Ukraine, principal point de passage jusqu'ici. Ce gazoduc doit suivre le même parcours qu'une première conduite du même genre, Nord Stream 1, via les eaux territoriales de cinq pays, Russie, Finlande, Suède, Danemark et Allemagne. L'enjeu est de doubler la capacité de gaz acheminée.