Les États "frugaux" prennent en otage le budget européen

L'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède se révèlent intraitables au sommet européen consacré au budget 2021-2027 de l'Union qui se poursuit ce vendredi. Le président du Conseil Charles Michel poursuit les négociations autour d'un montant de plus de mille milliards d'euros. Mais les chances d'aboutir sont maigres.

Le soleil s'est levé sur Bruxelles après une nuit de négociations sur le budget européen. Mais un vent glacial souffle sur la proposition de compromis du président du Conseil européen Charles Michel sur le budget 2021-2027 de l'UE.

Jeudi, après un tour de table des 27 chefs d'État et de gouvernement, les discussions sur le budget se sont poursuivies en bilatérales jusqu'aux petites heures. Quatre États ont abattu très vite leurs cartes. L'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, les pays dits "frugaux", ont décidé de parler d'une seule voix contre la proposition Michel.

Le sommet a repris vendredi matin par des réunions bilatérales, la plénière entre les Vingt sept étant postposée. Une rencontre s'est tenue entre le groupe des quatre, le président du Conseil, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

Charles Michel tente de faire passer sa proposition de compromis pour le budget 2021-2027, une enveloppe de 1.095 milliards d'euros, soit 1,074% du revenu national brut (RNB) de l'UE. Mais on n'y est pas encore.

Face au blocage, l'ancien Premier ministre belge pourrait formuler une nouvelle proposition chiffrée. Mais l'issue des négociations est incertaine. L'hypothèse d'un nouveau sommet en mars circule de plus en plus.

Le président du Conseil teste une nouvelle idée auprès des dirigeants. Ce n'est pas gagné, mais il ne jette pas l'éponge. Une source proche des négociations

Les "frugaux" bloquent

Les États "frugaux", contributeurs nets au budget, veulent le limiter à 1% du RNB. "Tous les États sont passés en bilatérales sauf le groupe des quatre", dit une source. "Le président du Conseil teste une nouvelle idée auprès des dirigeants. Ce n'est pas gagné, mais il ne jette pas l'éponge", ajoute-t-elle.

L'Allemagne, le plus gros contributeur, est aussi insatisfaite et se retranche derrière l'offensive des "frugaux". Angela Merkel a quitté les lieux jeudi vers 22h, préférant se coucher. Un signal clair.

Emmanuel Macron soutient la proposition Michel. Mais il a fini par s'éclipser en soirée pour prendre un verre dans un bar voisin.

Paris et Berlin s'opposent sur le rabais

Paris et Berlin s'opposent sur la question du rabais. L'Allemagne et le groupe des quatre veulent conserver le rabais appliqué sur leur contribution. Cet avantage, d'environ 5 milliards d'euros, est un héritage de la période Thatcher. Pour les dirigeants de ces pays, il serait difficile de justifier sa disparition devant leurs parlements respectifs.

La France et les autres États veulent y mettre fin. Paris ne perçoit plus la nécessité des rabais, vu le départ du Royaume-Uni et les bénéfices importants que tirent les États de leur participation au marché intérieur.

Quels arbitrages entre la PAC et le climat?

329,3 milliards euros Le président du Conseil européen Charles Michel propose d'octroyer 329,3 milliards d'euros à la Politique agricole commune, soit 53,2 milliards de moins que le budget précédent (2014-2020).

La politique agricole commune (PAC) est l'autre enjeu du sommet. Le président Macron défend mordicus un niveau élevé de financement de la PAC. Par contre, les "frugaux" veulent en réduire le montant au profit du financement de nouvelles politiques, comme le climat, la défense et le numérique.

Charles Michel propose d'octroyer 329,3 milliards d'euros à la PAC, soit 53,2 milliards de moins que le budget précédent (2014-2020).

Une quinzaine d'États de l'Est et du Sud de l'Europe veulent un budget plus ambitieux et un montant élevé pour les fonds de cohésion. Le président du Conseil propose de leur affecter 323,2 milliards d'euros, soit 4 milliards en moins que lors de la période précédente.

La Pologne et la Hongrie se sont opposées au lien entre les fonds de cohésion et le respect de l'État de droit, une proposition de la Commission européenne et du président du Conseil.