Les Suisses disent oui à une réforme de l'impôt des sociétés

Le oui était, dès lors, bienvenu: les plus grandes multinationale du pays représentent un quart des emplois suisses et un tiers du PIB du pays. Selon une étude de KMPG, publiée plus tôt cette année, les grandes multinationales payent en moyenne 17,1% de taxes, alors que les entreprises locales payent facilement plus d'un cinquième de leur chiffre d'affaires au trésor public.