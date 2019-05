Les Verts et le Vlaams Belang décrocheraient un siège de plus au Parlement européen

Selon une extrapolation des résultats belges déjà connus communiquée par une source interne du Parlement européen , les écologistes belges et le Vlaams Belang gagneraient chacun un siège au Parlement européen. Au total, les verts (Ecolo et Groen) enverraient trois députés au Parlement européen, deux Ecolo et un Groen. Le Vlaams Belang enverrait deux élus.

Les démocrates chrétiens (CD&V et cdH) et les socialistes (PS et sp.a) perdraient l'un et l'autre un siège, se retrouvant avec trois sièges chacun. Ce recul confirmerait la tendance observée dans plusieurs pays européens.