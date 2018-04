Les accords commerciaux avec le Japon et Singapour prêts pour la signature

L'Europe trace son sillon commercial, imperturbablement. Alors que les États-Unis n'ont pas retiré leur menace de lui infliger des barrières douanières, alors qu'une guerre commerciale entre Washington et Pékin menace l'économie mondiale, la Commission européenne a ficelé les traités de libre-échange avec le Japon et Singapour et propose aux États membres de l'Union d'y apposer leur signature. C'est "un signal fort de l'Europe au reste du monde", a commenté la commissaire au Commerce, Cécilia Malmström, lors d'une conférence de presse à Strasbourg.



L'accord avec le Japon est le plus important accord bilatéral jamais négocié par l'Union. Il supprime la majeure partie des frais de douane, qui coûtent aux exportateurs européens environ 1 milliard d'euros par an, et ouvre un marché de 127 millions de consommateurs aux produits agricoles européens, notamment. Et si Singapour pèse moins lourd que le Japon, l'accord passé avec la cité-Etat pourrait être "un tremplin pour un accord plus large avec l'Asean", estime Cécilia Malmström. L'association des nations d'Asie du Sud-Est réunit dix États, avec une population équivalente à celle de l'Union européenne.