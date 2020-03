Les annonces de la BCE pour contrer les effets du coronavirus

Soutien aux PME

La BCE, qui ne "constate pas de signes matériels de pression sur les marchés" ou de "manques de liquidités dans le système bancaire", a néanmoins pris un paquet de mesures mêlant prêts aux banques et rachat de dettes publiques et surtout privées.

• Elle va ainsi offrir aux banques de nouveaux prêts et des taux encore plus favorables (TLTRO) sur les liquidités mises à leur disposition lors des prochaines séries de prêts qui seront opérées entre juin 2020, quand une importante échéance d'un TLTRO arrivera à échéance, et juin 2021. Cela, afin d'éviter une vague de défaillances liées à l'épidémie.

Déprime bancaire

De par les décisions prises, la BCE libère les banques de bon nombre des contraintes qui leur sont imposées depuis la crise de la dette souveraine . Cela, afin qu’elle puisse être en mesure de continuer à prêter, alors que la propagation du virus mortel commet des dégâts aux économies et aux marchés des capitaux de la zone euro. "Le coronavirus se révèle être un choc important pour nos économies", indique dans un communiqué Andrea Enria, président du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE. "Les banques doivent être en mesure de continuer à financer les ménages et les entreprises en difficulté temporaire." La BCE s’engage à garantir la "solidité prudentielle globale des banques".

En dépit des mesures prises par la BCE en faveur du secteur bancaire, celui-ci a été l’un de ceux qui a signé les prestations les plus décevantes sur les marchés boursiers jeudi. L’indice Stoxx 600 Banques a perdu un peu plus de 12%.

Place à l’Eurogroupe

Lors de la conférence de presse qu’elle a donnée après la publication du communiqué de la BCE, Christine Lagarde a fustigé "la complaisance et la lenteur" des gouvernements "en particulier en zone euro" face au coronavirus, une critique inhabituellement vive des États. "J'espère fortement que lors de la réunion de l'Eurogroupe lundi, il y aura une avancée décisive et déterminée vers cette réponse budgétaire ambitieuse et collective que nous avons réclamée", a-t-elle déclaré. Pour la BCE, "les perspectives de croissance à court terme en zone euro se sont sensiblement aggravées". L’entrée ou non de la zone euro en récession "va clairement dépendre de la vitesse, de la force et du caractère coordonné de tous les acteurs", a insisté Christine Lagarde.