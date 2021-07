Les assureurs poussés à en faire plus pour l'adaptation climatique

L'augmentation et l'intensification des catastrophes naturelles rendront les primes impayables pour de plus en plus d'Européens, si rien n'est fait. La Commission pousse le secteur à se réinventer.

La Commission européenne s'inquiète de l'écart entre les dégâts causés par des catastrophes liées au réchauffement climatique et la capacité des Européens à assurer leurs biens. Au sein de l'Union européenne, seuls 35% des pertes totales causées par des événements météorologiques extrêmes sont assurées. "Compte tenu de cet écart d'assurance élevé, les contribuables et les propriétaires de biens à travers l'UE supportent pour l'instant la majorité des coûts de réponse aux désastres et de reconstruction", souligne une source européenne.

35% Seuls 35% des pertes totales causées par des événements météorologiques extrêmes sont assurées en Europe.

Au cours des dix dernières années, les événements climatiques en Europe ont coûté, en moyenne, 12 milliards d'euros par an, et leur bilan économique va continuer d'augmenter à un rythme qui dépendra à la fois des efforts d'atténuation des émissions et d'adaptation au réchauffement. Rien que pour les inondations en Belgique, la facture pourrait approcher le milliard d'euros par an à partir de 2050, selon une étude commandée l'an dernier par la Commission nationale climat.

Dans un rapport publié au début du mois, l'Autorité européenne des assurances (EIOPA) soulignait que si les températures mondiales devaient atteindre d'ici à la fin du siècle +3 °C, près d'un demi-million de personnes en Europe seraient exposées chaque année à des inondations fluviales, pour un coût d'environ 50 milliards d'euros par an. Auquel il faudrait ajouter 250 milliards d'euros de pertes liées aux inondations côtières, et 45 milliards dus aux sécheresses.

Partenariats public-privé

Avec l'augmentation des dégâts viendra l'augmentation du coût des assurances, ce qui pourrait augmenter le risque de voir les couvertures impayables pour les assurés, alerte l'EIOPA. "Sans un large éventail de mesures pour résoudre ce problème, les couvertures d'assurances pourraient baisser et l'écart de protection pourrait augmenter avec le temps", indique l'Autorité.

Parmi les pistes en réflexion, la Commission évoque des partenariats public-privé: "Ça pourrait prendre la forme d'incitants financiers, par exemple, via la taxation ou les subsides, en combinant des couvertures partielles d'assurances privées avec des compensations partielles de sources publiques", indique-t-on au Berlaymont.

De tels partenariats pourront aider à maintenir la disponibilité des assurances, mais "en tout cas, ils ne seront jamais suffisants" tranche-t-on à la fédération des (ré)assureurs InsuranceEurope.

Un levier d'adaptation

La Commission compte aussi sur les assureurs pour agir comme un levier, en poussant leurs clients à prendre des décisions d'adaptation aux changements climatiques. En affinant le partage de données d'analyse de risque, les assureurs devraient davantage éclairer leurs clients sur les risques climatiques potentiels qu'ils encourent. Le vice-président de la Commission en charge du Climat, Frans Timmermans, plaidait en février dans ces colonnes pour des bonus-malus, qui verraient le prix baisser ou augmenter en fonction des choix d'adaptation des assurés. "Les assureurs qui jouent un rôle pionnier seront récompensés par la taxonomie européenne (qui définit les activités vertes)", souligne aujourd'hui une source européenne.

En attendant, le secteur va devoir mieux démontrer la solidité de ses reins. À l'automne, la Commission doit proposer de nouvelles règles pour renforcer le lien entre décisions stratégiques et analyse des risques climatiques. Elle envisage, aussi, de revoir les exigences de fonds propres des assureurs, selon la fréquence et la gravité des désastres naturels auxquels ils sont exposés.