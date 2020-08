Les citoyens européens vont devoir vivre avec toujours plus de dette...

Le fonds européen de relance de l’économie "Next Generation EU" est un exemple typique de compromis européen. Pour la prochaine génération, c’est surtout une garantie pour plus de dette.

Le récent accord européen, qui comprend le budget pluriannuel européen et un fonds pour la relance durable financé au niveau européen, est un exemple typique de compromis européen. Bien qu’il s’agisse, à mon avis, de la seule avancée possible pour l’Europe, la vulnérabilité du projet européen n’a pas diminué. D’une part, parce que l’union monétaire devient une union de la dette qui reste vulnérable sur les marchés financiers et, d’autre part, parce que le déficit démocratique européen ne fait que grandir. Le plan de relance a été baptisé «Next Generation EU». Pour la prochaine génération, il s’agit principalement d’une garantie d’un endettement plus important et d’une durabilité limitée.

À elle seule, l'union monétaire ne suffit pas

Les économistes le disent depuis des années. Une union monétaire s'attire toujours des ennuis si les politiques économiques de ses participants ne sont pas coordonnées. Et c'est exactement ce que nous avons vu se produire depuis l'introduction de l'euro. On espérait que les réformes économiques rendraient les économies du sud de l'Europe plus semblables à celles du nord-ouest. Ce serait la voie vers une zone économique unifiée avec la même évolution, vers des marchés libéralisés, des services publics privatisés et des arrangements sociaux limités.

Or, ce projet n’a jamais été achevé – pour autant qu’il ait démarré. Jusqu’à présent, le projet d’union monétaire a eu pour résultat que des pays comme les Pays-Bas et l’Allemagne peuvent être compétitifs à un prix bien trop bas sur le marché mondial, alors que pour les pays du sud de l’Europe c’est tout l’inverse. La convergence économique très limitée a été initialement compensée par le fait que les pays d’Europe du Sud pouvaient emprunter de l’argent à bon marché sur le même marché mondial. Jusqu’à ce que la crise financière de 2008/09 y mette un terme.

La vulnérabilité du projet européen n’a pas diminué. D’une part, parce que l’union monétaire devient une union de la dette et, d’autre part, parce que le déficit démocratique européen ne fait que grandir.

Même après cela, nous n’avons pas résolu ce problème. En raison de l’étourdissement monétaire mondial – sous la forme de taux d’intérêt immensément bas – les pays d’Europe du Sud peuvent encore emprunter de l’argent à un coût relativement bas, de sorte que les réformes ne sont toujours pas prioritaires.

Et donc, une fois de plus, la BCE a dû travailler dur pour résoudre les problèmes causés par la crise du corona. Grâce à une intervention à grande échelle sur les marchés, la plus grande panique a déjà été évitée au début de la crise du corona.

De nombreux économistes demandent depuis des années que ce mécanisme soit brisé. Ils demandent depuis des années qu'une monnaie commune soit accompagnée d'une politique budgétaire et économique commune. En ce sens, le nouvel accord est enfin un véritable pas en avant : il y aura un fonds financé au niveau européen et il y aura la possibilité de prélever des taxes au niveau européen.

De l'union monétaire à l'union de la dette

Ce paquet est un premier pas vers la mutualisation, ou le partage, de la dette européenne. Non pas les dettes existantes des pays, mais les nouvelles dettes du fonds de relance européen de 750 milliards, dont 390 milliards sous forme de subventions. Un point important, en particulier pour les pays d'Europe du Sud, est qu'il n'y a désormais plus de conditions (conditionnalité) pour les réformes économiques liées à l'aide.

Et bien que ce soit temporaire, l'histoire européenne nous apprend que les instruments temporaires sont souvent rendus permanents.

La distribution des fonds est basée en partie sur la taille de l’économie du pays et en partie sur la force avec laquelle le pays a été touché par la crise. Par conséquent, les pays du sud de l’Europe ont davantage droit à cette enveloppe financière que les pays du nord-ouest de l’Europe. La solidarité dont on parle est très limitée: toutes les dettes publiques subsistent. La solidarité ne s’applique qu’aux dettes supplémentaires.

Ce qui est également nouveau, c’est que l’Europe a la possibilité de financer ces dettes en prélevant des (nouvelles) taxes au niveau fédéral.

Le fonds est initialement financé par l'émission d'obligations au niveau européen. Cela brise enfin le tabou selon lequel l'Union européenne n'est pas autorisée à entrer sur le marché des capitaux lui-même. Cela ouvre également la voie à une nouvelle expansion du budget fédéral européen.

Ce qui est également nouveau, c’est que l’Europe a la possibilité de financer ces dettes en prélevant des (nouvelles) taxes au niveau fédéral, par exemple sur les plastiques ou sur les émissions de CO2 des produits importés.

Ces sources fiscales s'inscrivent bien dans l'orientation du fonds de relance et du nouveau budget européen : davantage de place pour la durabilité.

Mais, comme nous l’avons déjà mentionné, les dettes existantes demeurent en dehors du champ d’application; la fédération européenne deviendra avant tout une union de la dette encore plus grande.

Est-ce suffisant ?

Le paquet n'est pas encore définitif. Il doit encore passer par le Parlement européen et tous les parlements nationaux. Les discussions sont loin d'être terminées.

En outre, le paquet proposé présente quatre inconvénients majeurs :

-Le paquet est bien trop petit pour avoir un impact majeur. 750 milliards d'euros, c'est moins de 5 % du PIB de l'Union européenne. Il sera utilisé sur une période de plusieurs années (2021-2025), ce qui signifie qu'il sera loin d'être suffisant pour combattre les effets de la crise de corona.

-Il est soumis à une procédure très complexe avant même qu'un seul centime ne soit mis à disposition. Les plans doivent d'abord être établis par les autorités nationales, ils doivent ensuite être évalués au niveau européen, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'une subvention ou un prêt peut être accordé. En outre, les conditions du nouveau prêt ne sont plus accompagnées de demandes de réforme, comme c'était le cas pour d'autres formes d'aide jusqu'à présent.

-Le compromis s'est fait au détriment de fonds qui pourraient justement contribuer à rendre l'UE encore plus durable : l'argent pour la recherche, les soins de santé et une partie de l'argent pour la relance durable.

-Le Fonds européen pour la relance crée un nouveau grand marché pour les obligations de la zone euro, y compris les obligations vertes. En première instance, les investisseurs se sont montrés enthousiastes. Mais le fonds n'offre pas de solution structurelle pour le partage des risques au sein de l'Union européenne. Il est vrai qu'après l'opération, les primes de risque des obligations de l'Europe du Sud ont baissé, mais cela n'a pas éliminé les risques eux-mêmes. De plus, c'est la BCE qui continue de contrôler les marchés financiers et non les forces du marché. Les investisseurs doivent en être conscients.

La dette transmise aux générations futures

Dernier inconvénient, peut-être le plus important: cet accord montre une fois de plus le déficit démocratique de l’Europe et maintient intacte la divergence entre les différents pays. Le citoyen moyen n’a pas eu le droit de s’exprimer sur la nouvelle étape de la fédéralisation européenne. De plus, il est devenu un compromis tellement abstrait que la plupart des Européens ne peuvent pas en surveiller les conséquences. Ce n’est pas la taille de ce paquet qui est cruciale, mais le tabou qui a été brisé: plus de place pour la politique fédérale, tout en ne soutenant pas davantage la convergence économique.

Les générations futures ne peuvent que s’attendre à plus de dettes.

Tant qu'aucun choix clair n'aura pas été fait, les différents groupes de pays continueront à se faire face et la solidarité fera défaut. En conséquence, on peut déjà constater une nouvelle augmentation de la montagne de la dette fédérale : les pays d'Europe du Sud continueront à lutter dans la zone euro, et les réformes structurelles ne seront plus appliquées.

Outre l’anesthésie monétaire, nous disposons désormais de l’option de transfert de la dette européenne comme second débouché. Le seul avantage est qu’elle est devenue un peu plus verte, mais n’offre aucune perspective d’une Union européenne plus stable. Les générations futures ne peuvent que s’attendre à plus de dettes.