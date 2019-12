Les concessions sur la réforme des retraites en France ne calment pas les syndicats

Des grèves massives font rage en France depuis près d'une semaine. Ce mercredi, le Premier ministre s'est exprimé sur sa réforme des retraites. Edouard Philippe avance certaines nouvelles mesures même si "la transition sera progressive". Les syndicats dénoncent des insuffisances, certains appellent à renforcer le mouvement de grogne.

Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé ce mercredi que sa réforme des retraites ne s'appliquera qu'aux Français nés en 1975 et après, une concession aux syndicats qui "justifie", selon lui, la fin d'une grève massive paralysant largement la France depuis près d'une semaine.

"La transition sera progressive" vers le système universel de retraite, qui entend fusionner les 42 systèmes actuellement existants en France, a promis Édouard Philippe. "Le temps du système universel est venu. Celui des régimes spéciaux s'achève", en référence aux nombreux "régimes spéciaux" qui permettent actuellement à certaines professions en France de partir plus tôt en retraite, notamment les cheminots de la SNCF (opérateur du rail) et les conducteurs de la RATP (métro parisien). "Nous mettrons fin aux régimes spéciaux", mais "progressivement, sans brutalité, avec respect", a-t-il assuré en direction des syndicats qui, dans leur grande majorité, marquent leur opposition au projet gouvernemental avec des manifestations et une grève très suivie qui paralyse largement depuis près d'une semaine les transports publics en France.

La réforme ne concernera donc que "la génération qui aura 18 ans en 2022", pour ceux qui entrent dans la vie active, et, pour ceux qui y sont déjà, seuls seront concernés ceux nés en 1975 et après.

Les femmes, grandes gagnantes

Le Premier ministre a également "garanti" les retraites des enseignants, très mobilisés dans l'opposition à la réforme. "Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites des enseignants sera sanctuarisé et comparable au niveau des retraites des fonctions ou des métiers équivalents dans la fonction publique", a-t-il annoncé. "Nous engagerons avant la fin du quinquennat les revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions" des enseignants, "nous le ferons progressivement et nous commencerons dès 2021", a-t-il également assuré.

Les femmes seront de plus "les grandes gagnantes" de la réforme, a-t-il certifié, le nouveau système projetant d'accorder "des points supplémentaires pour chaque enfant, et ce dès le 1er enfant, et non à partir du 3e comme aujourd'hui", a-t-il expliqué, en précisant que "cette majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère, sauf choix contraire des parents".

La grève doit cesser

Pour Edouard Philippe, ces propositions "justifient que la grève s'arrête". "Les garanties données aux populations les plus inquiètes justifient que le dialogue reprenne et que la grève qui pénalise des millions de Français s'arrête", a-t-il répété. "Il n'y a pas d'agenda caché, nous ne cherchons pas de petites économies", mais "la seule solution est de travailler un peu plus longtemps et progressivement, comme c'est le cas partout en Europe", a-t-il averti.

Ces annonces font encore preuve de beaucoup d'insuffisances, la ligne rouge est franchie avec l'âge d'équilibre à 64 ans Laurent Berger Directeur du syndicat réformateur CFDT

Ainsi, l'actuel âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans mais la réforme "incitera à travailler plus longtemps". "Au-dessus de l'âge légal, un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus" est fixé à 64 ans, ce qui est "déjà un horizon raisonnable pour la très grande majorité des Français", a estimé M. Philippe.

Entre insuffisances et équilibre

Cet âge dit "pivot" avait auparavant été déjà rejeté par le syndicat réformateur CFDT. Son dirigeant, Laurent Berger, a ainsi estimé que ces annonces faisaient "encore" preuve de "beaucoup d'insuffisances" et que "la ligne rouge est franchie" avec l'âge d'équilibre à 64 ans.

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a qualifié mercredi de "bon équilibre" les propositions présentées, tout en regrettant d'avoir "perdu six mois".

Le secrétaire général de la CGT-Cheminots (1er syndicat de la SNCF), Laurent Brun, appelle à "renforcer la grève" après les annonces du Premier ministre sur la réforme des retraites, qui a confirmé "le régime injuste par points", a-t-il indiqué à l'AFP. Le discours d'Édouard Philippe détaillant la réforme n'est "pas à la hauteur de nos revendications", a regretté Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa ferroviaire, deuxième syndicat de la SNCF, interrogé par l'AFP.