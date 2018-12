Les conséquences économiques des gilets jaunes inquiètent

Quels seront les effets des "gilets jaunes" sur l'économie française? Si la mobilisation a légèrement décliné samedi, les inquiétudes s'accroissent chez les acteurs économiques et au gouvernement, qui évoque maintenant une "catastrophe".

D'un côté, le nombre de manifestants a légèrement reculé et les blessés ont été moindres que lors du précédent samedi, marqué par des images d'émeutes à Paris. De l'autre, de nouvelles scènes de violence ont été observées à plusieurs endroits en France, visant souvent des commerces pillés quand ils n'ont pas pris les devants en restant fermés.

"C'est une période où normalement le commerce tourne bien, c'est la veille des fêtes de Noël et, là, c'est une catastrophe", a regretté M. Le Maire, qui se trouvait près de la gare Saint-Lazare, non loin d'un foyer de troubles la veille.

Le ministre a promis "des réponses (...) très directes" aux entreprises touchées, mais a renvoyé la teneur d'annonces concrètes au président de la République, Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer plus largement en début de semaine pour faire part de mesures destinées à apaiser le mouvement.

Baisse généralisée de l'activité

Dans ce contexte, le gouvernement n'est pas le seul à exprimer sa préoccupation. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) craint "de nombreuses défaillances" de petites entreprises à la suite du mouvement des "gilets jaunes". "Nous sommes très inquiets", déclare son président, François Asselin, dans la dernière édition du Journal du Dimanche. "Plus une entreprise est petite, plus elle est fragile."