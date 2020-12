Les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni partiellement interrompus

Suite aux interdictions de voyager de et vers le Royaume-Uni, les entreprises de transport et leurs chauffeurs s’arrachent les cheveux.

"C’est de la merde, de la merde !" Au téléphone avec un partenaire commercial, le patron français Jean-Pierre Devigne dit les choses de manière moins subtile que lorsqu’il nous a parlé tout à l’heure. Son entreprise, RDV Transports, fait face à de gros problèmes à cause de l’interdiction de voyager de et vers le Royaume-Uni. Suite à l’émergence d’une nouvelle forme du coronavirus, la France, la Belgique et de nombreux autres pays européens ont interdit les voyages à partir du Royaume-Uni. "Cette interdiction concerne également les dizaines de camions de mon entreprise qui ont fait la traversée ce week-end", explique-t-il.

"Aujourd’hui, nous devions envoyer 45 camions, mais tous ne partiront pas. Nous comptions mettre la remorque sur le bateau sans le camion, et les faire réceptionner de l’autre côté par des partenaires britanniques, mais nos collègues anglais sont submergés de demandes."

"Je pense que cette semaine seuls 20% de nos trajets vers le Royaume-Uni pourront effectivement se faire." Benny Smets Nina Trans

Même son de cloche chez ses collègues belges: "Une dizaine de nos chauffeurs sont actuellement bloqués au Royaume-Uni et ce, pour au moins 48 heures", explique Benny Smets, le porte-parole de NinaTrans. "Ils sont partis ce week-end et ne peuvent plus rentrer."

Les nouveaux départs inquiètent également Smets. "Nous continuons à envoyer du fret en Angleterre, mais uniquement si nos clients britanniques sont prêts à payer les coûts supplémentaires, comme les frais de séjour de notre chauffeur. Cette semaine, je pense que seuls 20% de nos trajets vers le Royaume-Uni pourront effectivement se faire." "Pour nous, c’est un gros problème que dix chauffeurs soient bloqués, car ce sont dix camions de moins que nous pouvons utiliser cette semaine", poursuit Smets.

Refaire le planning

"Nous devons revoir tout notre planning. C’est pourquoi nous invitons nos clients à ne maintenir que les trajets indispensables. Ces derniers jours, des camions supplémentaires ont rejoint le Royaume-Uni pour approvisionner les supermarchés de produits pour les fêtes. Cette fois, on ne peut vraiment pas parler de cerise sur le gâteau !"

"Nous avons maintenant une solution. Nous plaçons nos remorques sur le bateau et nos camions anglais les sortent du navire quand ils arrivent au Royaume-Uni. " Eric Mattheuws Mattheuws Transport

Ce week-end, un concurrent de Smets, Eric Mattheeuws, de la firme de transport éponyme, a dû lui aussi battre le rappel. "Nous envoyons cinq camions par jour de l’autre côté de la Manche. Ce matin, un client britannique a renoncé à son chargement de pommes de terre parce que nous n’étions pas certains de pouvoir livrer. Mais nous avons maintenant une solution. Nous plaçons nos remorques sur le bateau et nos camions anglais les sortent du navire quand ils arrivent au Royaume-Uni. C’est un avantage de disposer d’une implantation et d’une flotte sur le continent et au Royaume-Uni."

Annulation de commandes alimentaires

Malgré tout, cette situation rend Mattheeuws particulièrement malheureux. "Les échanges commerciaux entre l’Europe et le Royaume-Uni sont partiellement à l’arrêt. Je m’attends à ce que les entreprises alimentaires annulent leurs commandes à cause des incertitudes. Elles craignent que les produits frais n’arrivent qu’après leur date de péremption. Elles n’ont pas d’autre choix que d’annuler. Il devrait y avoir moins de problèmes dans l’industrie."

Les problèmes provoqués par la crise du coronavirus viennent s’ajouter à ceux du Brexit. Il est probable qu’aucun accord commercial n’aura été signé lorsque le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne le 1er janvier. C’est pourquoi de nombreuses entreprises britanniques font des stocks. "Le gouvernement britannique a le don de prendre ses décisions à la dernière minute", soupire Smets. "C’est la même chose avec ce nouveau Covid. Les Britanniques auraient déjà pu décider samedi de cette interdiction de voyager. Notre secteur peut trouver des solutions pour chaque situation, mais nous avons besoin d’un peu de temps."

La réduction du nombre de camions sur la route malgré l’approche du Brexit est visible à partir du bureau de Devigne, situé dans les environs de Calais. A travers la fenêtre, on voit l’autoroute dans le lointain. "C’est calme aujourd’hui. Habituellement, les files commencent à se former dès le matin. Mais je ne pense pas que ce sera le cas cette semaine", estime le patron français.