Les exportations britanniques vers l'UE chutent de 68%

Les exportations depuis les ports britanniques vers l'Union européenne ont chuté de 68% en janvier par rapport à la même période l'an dernier, selon l'Association des transporteurs routiers (RHA), qui y voit l'effet conjoint du Brexit et de la pandémie de coronavirus.

C'est dans une lettre adressée le 1er février au ministre Michael Gove , à laquelle l'hebdomadaire britannique The Observer a eu accès, que le président de l'association, Richard Burnett avance ce chiffre de 68% , tiré d'un sondage réalisé auprès de ses membres internationaux.

"Je trouve profondément frustrant et agaçant que les ministres aient choisi de ne pas écouter l'industrie et les experts"

"Je trouve profondément frustrant et agaçant que les ministres aient choisi de ne pas écouter l'industrie et les experts", a déclaré celui qui affirme à The Observer avoir "prévenu" M. Gove "de façon répétée ces derniers mois".