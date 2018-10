Les femmes gagnent 6% de moins que les hommes en Belgique

Les Européennes gagnent en moyenne 16,2% de moins que les hommes. En Belgique, l'écart est de 6%. Elles sont aussi légèrement moins satisfaites que les hommes de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore une réalité en Europe, ni en Belgique. Même si la situation tend quelque peu à s'améliorer dans notre pays ces dernières années.

Les femmes dans l'Union européenne gagnent en moyenne 16,2% de moins que les hommes, selon une étude Eurobaromètre publiée ce vendredi par la Commission européenne.

En Belgique, cet écart était de 6,1% en 2016, contre 6,5% en 2015 et 10,2% en 2010. L'Estonie (25,3%) est la lanterne rouge des 28 Etats de l'UE. Dans d'autres pays, le fossé s'aggrave pour atteindre un cinquième, comme au Royaume-Uni (21%) et en République tchèque (21,8%). Le Luxembourg (5,5%) et l'Italie (5,3%) affichent les écarts les moins importants.

Le 3 novembre sera la journée du salaire égal entre hommes et femmes. A cette occasion, la Commission européenne veut sensibiliser les entreprises et les gouvernements.

"Cet écart de rémunération entre les hommes et les femmes n’est pas seulement injuste sur le plan des principes, mais aussi dans les faits. Il place les femmes dans des situations précaires au cours de leur carrière, et encore plus après leur retraite, avec un écart de pension de 36,6% entre hommes et femmes" affirme la Commissaire européenne Vera Jourova.

Les femmes moins satisfaites de l'équilibre travail-vie professionnelle

Selon la même étude, pas moins de 78% de la population active de l'UE se dit "satisfaite" de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Mais seules 28% des personnes interrogées se disent "très satisfaite".

Les femmes sont légèrement moins satisfaites que les hommes de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et pour cause. Elles travaillent plus souvent à temps partiel, sont confrontées au plafond de verre de l'entreprise, travaillent dans des secteurs moins bien rémunérés et doivent souvent assumer la responsabilité des soins à leur famille, souligne la Commission. L'exécutif européen a proposé une législation visant à améliorer cet équilibre. Des négociations sont en cours avec les Etats de l'UE.

Moins de la moitié des hommes (40%) en Europe ont pris un congé parental ou pensent le prendre. Les femmes sont d'avantages intéressées par ce droit (57%). Dans la nouvelle proposition, les hommes seront autorisés à prendre au moins dix jours de congé parental partout en Europe.

"Les nouvelles données publiées aujourd'hui soulignent l'importance d'adopter de toute urgence la législation relative à l'équilibre travail-vie personnelle", ajoute Vera Jourova. "Un Européen sur trois n'a pu prendre aucun congé familial l'année dernière et seulement quatre hommes sur dix ont pris ou ont l'intention de prendre un congé parental. Ce n'est ni juste ni durable. "

Un tiers des Belges ne peut recourir à la flexibilité

En Belgique, les hommes (59%) ont tendances à accepter moins que les femmes(62%) les arrangements sur la flexibilité du travail. De manière générale les Belges (60%) sont moins candidats que la moyenne européenne (65%) à ce type d'accord. Un tiers des Belges ayant répondu à cette enquête n'ont aucune possibilité de conclure des accords de flexibilité avec leur entreprise. Seulement 40% des Belges les utilisent lorsqu'ils sont disponibles, contre 43% des Européens.

L'enquête montre les travailleurs recourent davantage à ces facilités là où la croissance est au rendez-vous. En Grèce, par exemple, 48% des travailleurs estiment que le régime de travail flexible est mal vu pas les collègues.