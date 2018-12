Les gilets jaunes un peu moins mobilisé à la veille de Noël

Gilets jaunes, acte VI en France. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont encore défilé aux quatre coins de la France, mais aussi à Bruxelles et Anvers.

Sur les 2.000 manifestants qui ont envahi la capitale française, 109 personnes ont été interpellées et sept placées en garde à vue, la plupart pour des "attroupements en vue de commettre des violences".

En fin d'après-midi, des "gilets jaunes" manifestaient encore sur les Champs-Elysées, mais loin des images d'avenue en état de siège d'il y a quelques semaines. La circulation y était relativement normale. Cafés, restaurants et magasins étaient ouverts, sauf quelques boutiques de luxe.

"A deux jours de Noël, je trouve que c'est pas mal" comme mobilisation, a déclaré à l'AFP sur les Champs-Elysées Frédéric, 46 ans, venu de Picardie manifester pour la 3e fois à Paris. "On fait avec nos moyens, c'est dur de faire durer le mouvement car ça tire financièrement".

Quelle réponse donner?

Vendredi, les députés français ont donné leur feu vert à des mesures d'urgence annoncées pour répondre à la mobilisation populaire : défiscalisation des heures supplémentaires, exonération élargie de hausse de CSG pour des retraités et possibilité pour les entreprises de verser une "prime exceptionnelle" de 1.000 euros, exonérée de toutes cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, pour leurs salariés rémunérés jusqu'à 3.600 euros.

A Bruxelles et Anvers aussi

A Bruxelles , une centaine de "gilets jaunes" ont également manifesté, d'abord place Meiser, et ensuite au centre ville. Les policiers ont procédé à un confinement des manifestants à hauteur de la tour des finances, près du carrefour Botanique sur la petite ceinture. Les forces de l'ordre les ont alors dirigés vers la place Rogier, où a eu lieu la dislocation du groupe. Les participants ont été contrôlés et ils ont ensuite pu quitter les lieux. La police n'a pas fait usage des auto-pompes.

Aux postes-frontières en province de Hainaut, des manifestants ont aussi été délogés par les polices françaises et belges, qui ont collaboré dans le cadre d'un dispositif spécial visant à mettre un terme aux occupations. La vigilance des policiers belges et français sera, en outre, accrue dans les prochains jours. Les autorités ont rappelé qu'aucun blocage ne sera toléré fans les prochaines jours de part et d'autre de la frontière franco-belge.