Les ménages belges parmi les moins bien lotis pour l'électricité en Europe

Seuls les Danois et les Allemands payent plus que les Belges pour leur électricité au sein de l'Union européenne.

Les ménages européens qui paient l'électricité la plus chère se trouvent au Danemark, en Allemagne et en Belgique, apprend-on à la lecture du dernier rapport de l'Office statistique européen. Les données compilées par Eurostat concernent l'année 2018. Un an plus tôt, les trois pays occupaient déjà le podium européen.