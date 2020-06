Les ministres irlandais et luxembourgeois candidats à la présidence de l'Eurogroupe

"Le président de l'Eurogroupe a un rôle crucial à jouer dans la réponse politique aux principales questions économiques , y compris l'impact économique de la pandémie de Covid-19", souligne le communiqué publié sur le site de M. Donohoe, qui se présente comme "l'un des ministres des Finances de l'UE et membres de l'Eurogroupe" en poste depuis le plus longtemps.

"Les défis majeurs d'aujourd'hui nécessitent un consensus et un compromis entre tous les membres de la zone euro - petits ou grands, du nord au sud et de l'est à l'ouest de l'Union européenne. J'utiliserai mon expérience de six ans, toute mon énergie et ma diplomatie pour cette tâche", a affirmé pour sa part M. Gramegna dans un message sur Twitter.