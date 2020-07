Les plans de Charles Michel pour le budget 2021-2027 de l'UE

Le président du Conseil de l'UE Charles Michel a proposé ce vendredi un budget 2021-2027 en baisse à 1.074 milliards d'euros et un fonds de relance de 750 milliards.

Le président du Conseil de l'Union européenne Charles Michel a proposé, ce vendredi, d'établir le budget 2021-2027 de l'UE à 1.074 milliards d'euros, soit une légère baisse par rapport à sa proposition de février dernier (1.094 milliards). Mais, il suggère de préserver le fonds de relance à 750 milliards d'euros conformément à la clé de répartition entre prêts et subsides proposée par la Commission.

Charles Michel propose aussi un fonds de réserve de 5 milliards d'euros pour les pays et les secteurs qui seront les plus touchés par les conséquences imprévisibles du Brexit, ce qui inclut potentiellement la Belgique. Un échec de Londres et de l'UE à trouver un accord sur leur future relation, en particulier commerciale, aurait des conséquences potentiellement dévastatrices, alors que les négociations font du surplace depuis des mois.