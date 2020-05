Les rachats de dette de la BCE dans le collimateur de la justice allemande

Appelée à se prononcer sur une plainte déposée par des universitaires allemands il y a trois ans, la plus haute juridiction du pays a soulevé des objections à la participation de la Bundesbank au programme d'achats de dettes PSPP (Public Sector Purchase Programme). "La Bundesbank pourrait donc cesser de participer à la mise en œuvre et à l'exécution des décisions de la BCE concernées, à moins que le Conseil des gouverneurs de la BCE n'adopte une nouvelle décision qui démontre (...) que le PSPP n'a pas un effet disproportionné sur la politique économique et budgétaire", ont décidé les magistrats.