Licencié pour un robot? L'Europe veut vous aider

La Commission européenne recalibre ses fonds sociaux pour pousser les Etats membres à mieux appliquer ses recommandations. Elle veut aussi pouvoir aider les employés licenciés pour cause d’automatisation.

Une entreprise licencie 250 personnes pour cause d’automatisation ou de numérisation de ses activités? La Commission européenne veut intervenir pour aider les humains à retrouver un emploi. Aujourd'hui, le Fonds d’ajustement à la mondialisation, qui est notamment intervenu pour aider les travailleurs licenciés de Caterpillar à se recaser, n’intervient qu’en cas de licenciement collectif de 500 personnes au moins et à condition que la restructuration soit liée soit à la crise économique soit à un changement de règles commerciales. Selon la proposition que la Commission a mise mercredi sur la table, ce fonds pourra à partir de 2021 agir pour aider les travailleurs licenciés pour cause de numérisation ou d’automatisation de leur métier, et le seuil minimal de licenciés pour permettre une intervention est réduit de moitié.

Qui dit élargissement du champ d'action du fonds, dit augmentation de son enveloppe. Son plafond d’intervention est relevé de 150 millions d’euros par an à 250 millions d’euros, et son enveloppe totale est plafonnée à 1,6 milliard d’euros pour la période qui court de 2021 à 2027 contre 1,2 milliard (à prix constants) pour la période de programmation en cours. Il n’y a pour autant pas de "lien causal" entre cette augmentation de l'enveloppe et une quelconque évaluation des restructurations à attendre dans les années en raison de l’automatisation ou de guerres commerciales, indique une source européenne.

L’objectif restera de travailler en dialogue avec les États membres. Marianne Thyssen Commissaire européenne aux Affaires sociales

Ces aides, qui devront être cofinancées par les États membres en fonction de leur niveau de richesse, ne concernent pas les fonctionnaires que la numérisation frapperait, mais tous les travailleurs d'entreprises, que leurs actionnaires soient publics ou privés.

Une carotte pour la convergence

À côté de ce volet "réactif", le volet "préventif", le gros morceau de la politique sociale, est également renforcé. La Commission détaillait ce mercredi la manière dont elle souhaite voir évoluer ses autres fonds "sociaux" au cours de la prochaine période de programmation financière (2021-2027). Elle propose de fusionner cinq fonds existants en un grand "FSE+" - un fonds social européen dopé, qui comprendra l’initiative emploi des jeunes et fonds d'aide aux plus démunis notamment. La Commission propose de doter le FSE+ de 101,2 milliards d'euros - si l'on additionne les dotations des cinq fonds qui le composent aujourd’hui, on atteint le chiffre de 95 milliards d'euros pour la période 2014-2020.

Outre cette augmentation du budget "social", la Commission européenne entend à l’avenir utiliser ses fonds pour forcer les États à agir suivant les priorités que l'Union s'est fixées. Les pays qui ont un niveau élevé de jeunes désoeuvrés (les fameux "Neets") devront allouer au moins 10% des allocations ESF+ pour soutenir l'emploi des jeunes. Et le quart au moins des fonds devra être alloué à des mesures d'inclusion sociale qui visent les plus nécessiteux.

Surtout, les fonds sociaux serviront dorénavant de levier pour pousser les États à appliquer les recommandations socio-économiques qui leur sont adressées par l'Europe. Chaque année, dans le cadre du "semestre européen", la Commission épingle les points à améliorer dans chaque pays pour faire avancer la convergence, mais ce travail de fourmi reste souvent lettre morte.

À l'avenir, si un État membre ne tient pas compte des recommandations qui lui sont adressées en programmant l’utilisation des fonds européens, la Commission pourrait proposer une correction de ces allocations. Un exemple ? La Commission épingle chaque année la Belgique pour la faible intégration des personnes issues de l'immigration sur son marché du travail : si elle juge que les Belges ne prennent pas les bonnes mesures pour corriger cela, la Commission pourrait donc montrer des dents. En dernier ressort, elle pourrait purement et simplement suspendre les paiements à l’État en question – "même si l’objectif restera de travailler en dialogue avec les États membres", a souligné la Commissaire en charge de l’Emploi, Marianne Thyssen, lors d’une conférence de presse.