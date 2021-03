Londres fait un cadeau fiscal aux géants de la tech

Une taxe internationale sur les Gafa pour 2021?

Alors que Londres assouplit ses règles en matière de taxation des Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple), les discussions menées à l'OCDE pour parvenir à un accord international sur la question ont récemment repris du poil de la bête. Depuis peu, la perspective d'aboutir à un compromis à la mi-2021 tient la corde. Et pour cause: l'administration Biden est revenue sur des positions adoptées sous l'ère Trump qui avaient entraîné le blocage du dossier depuis fin 2019.

Mais de quoi parle-t-on exactement? Les négociations en cours à l'OCDE tournent autour deux piliers. Le premier porte sur la répartition des droits d'imposition entre pays de production et pays de consommation. En gros, il s'agit de déterminer le lieu où l'impôt sera payé. Le second pilier porte sur un seuil minimal d'imposition, fixé entre 12,5% et 15%, qui s'appliquerait aux multinationales à partir d'un certain chiffre d'affaires.

Qui sera visé?

D'après l'OCDE, une taxe sur les entreprises du numérique rapporterait annuellement entre 5 et 12 milliards de dollars de recettes fiscales. Mais l'ambition est bien plus large: certains rêvent d'appliquer les nouvelles règles aux multinationales dotées d'activités "digitalisées", autant dire à toutes les multinationales, ce qui rapporterait entre 42 et 70 milliards.