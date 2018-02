Londres ne veut pas d'une "économie à la Mad Max" après le Brexit

Le ministre britannique du Brexit, David Davis, assure que son pays ne se transformera pas en économie dérégulée après sa sortie de l'Europe l'Union européenne dans le but de concurrencer ses voisins. Il exclut aussi un assouplissement des droits des travailleurs et des normes environnementales quand le divorce sera consommé.

David Davis et ses collègues du gouvernement britannique, Theresa May et Boris Johnson en tête, multiplient les rencontres sur le sol européen pour clarifier leur plan de sortie de l'UE. Ce mardi, le ministre en charge du Brexit était en Autriche, histoire de dissiper l'inquiétude des dirigeants européens quant à une tentation de Londres de mener une politique agressive pour attirer les investisseurs.