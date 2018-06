Macron et Merkel au chevet d'une Europe "en décomposition"

Emmanuel Macron tentera ce mardi d'obtenir d'Angela Merkel un accord pour renforcer les fondations de la zone euro malgré l'affaiblissement de la chancelière allemande, dont l'autorité est minée par les dissensions internes à sa coalition.

A dix jours d'un sommet européen des plus attendus, le couple franco-allemand se retrouve ce mardi après-midi au château de Meseberg, près de Berlin. Scruté par toute la zone euro, ce rendez-vous doit aboutir à un consensus entre les deux locomotives du continent, condition sine qua non pour que le sommet européen ne soit pas (déjà) condamné à l'échec. Et la pression est grande.

"L'heure de vérité de l'avenir de la zone euro"

"(En cas d'échec) Nous rentrerons, je n'hésite pas à le dire, dans une zone de turbulence pour la zone euro et pour l'Union européenne de manière générale". Bruno Le Maire Ministre français des Finances

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui a préparé la rencontre ces derniers mois lors de négociations marathons avec son homologue allemand Olaf Scholz, a estimé que le succès était impératif. "Nous sommes à l'heure de vérité de la relation franco-allemande et à l'heure de vérité de l'avenir de la zone euro", a-t-il déclaré dans la presse hexagonale, estimant qu'un accord serait un "pas considérable dans le renforcement de la zone euro". A défaut, a-t-il ajouté, "nous rentrerons, je n'hésite pas à le dire, dans une zone de turbulence pour la zone euro et pour l'Union européenne de manière générale".

Emmanuel Macron martèle depuis des mois que le moment est "historique": l'Europe et la zone euro doivent se mettre en ordre de bataille face aux attaques portées par le président Trump contre le multilatéralisme et le faire de manière ambitieuse pour leur permettre de surmonter les crises.

La politique migratoire de l'Europe sous pression

"Nous ne voulons pas d'un accord à tout prix, ce serait une erreur. Nous ne voulons pas d'un accord de façade. Si le message c'est : on a une petite réforme, ce serait contre-productif". Un haut responsable français

La perspective d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis, où l'Allemagne a le plus à perdre de tous les pays de l'Union, ainsi que la montée du populisme dans nombre d'Etats membres sont pour beaucoup dans cette volonté affichée d'un rapprochement avec Paris sur la zone euro, les deux dirigeants étant d'accord sur les autres dossiers comme l'immigration ou la défense européenne.



Mais les tensions actuelles sur l’immigration en Europe et au sein même du gouvernement Merkel risquent de plomber les tractations. "Chacun joue sa propre partition au sein de la coalition", note un diplomate français. "L'autorité de la chancelière sur ses ministres n'est plus ce qu'elle était." "On a le sentiment qu'Angela Merkel veut aller de l'avant, mais qu'en sera-t-il exactement? On attend de voir."

La France n'entend pas accepter un accord a minima pour respecter les "tabous" allemands. "Nous ne voulons pas d'un accord à tout prix, ce serait une erreur. Nous ne voulons pas d'un accord de façade. Si le message c'est "on a une petite réforme", ce serait contre-productif", explique un haut responsable français.

Union bancaire et le budget de l'euro

Deux autres dossiers de taille seront également abordés par Angela Merkel et Emmanuel Macron: l'achèvement de l'union bancaire et la création d'un budget de la zone euro. La France joue les premiers rôles sur ces deux questions censées donner à la monnaie unique des outils qui lui permettraient de traverser une crise autrement plus importante que celle dont sort à peine la Grèce. Sans oublier que le spectre d'une faillite des banques italiennes est encore dans tous les esprits.



Mais l'Union bancaire, ce n'est pas pour tout de suite. Le sujet n'est pas encore assez mûr, entend-on dans les rangs français où la date de 2024 est pointée pour la mise en place d'une garantie complète couvrant 100% des besoins de remboursement d'un fonds national à bout de ressources.