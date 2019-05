Mario Draghi salue le travail de Peter Praet

Il quitte une banque centrale qui a évolué et est devenue plus moderne.

Mario Draghi a souligné que Praet a toujours cherché à relever les défis et à trouver des solutions face aux crises qui ont touché la zone euro. "Il quitte une banque centrale qui a évolué et est devenue plus moderne", a indiqué Draghi. La BCE dispose de tous les outils afin de garantir la stabilité financière tout en assurant le caractère irréversible de l'euro.