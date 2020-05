Merkel plaide pour réformer la zone euro, mais comment ?...

Lundi, la Chancelière avait estimé qu'une explication circonstanciée de la BCE suffirait à résoudre le problème. Deux jours plus tard, elle a reconnu le caractère profondément politique de l'affaire. Depuis son "whatever it takes", la BCE assure la stabilité monétaire en palliant les lacunes politiques de la zone euro. Si comme le suggère Karlsruhe les limites de cette logique sont atteintes, le politique va-t-il prendre le relais? "Cela va en effet nous inciter à faire davantage en matière de politique économique, afin de faire progresser l'intégration" de la zone euro, a indiqué Angela Merkel devant les députés allemands.

Et d'ajouter que "nous allons à coup sûr nous pencher sur cette question en lien avec ce qu'on appelle le Fonds de relance", l'instrument qui doit permettre à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés avec la garantie des États membres. "Plus la réponse européenne dans ce cadre sera forte, plus la BCE pourra travailler dans un cadre sûr", a-t-elle encore dit, rappelant que Jacques Delors, président de la Commission au moment de la création de l’euro, soulignait qu'une union monétaire sans intégration politique n'était pas tenable .

Des paroles pour quels actes

Et cette semaine, Angela Merkel ne cite comme mesure concrète que le plan de relance que la Commission européenne prépare en s’appuyant sur le budget européen et la création d’un instrument d’emprunt communautaire. "On est loin de la mutualisation de la dette qui permettrait de réduire le Quantitative Easing de la BCE", souligne Éric Maurice. Or à ses yeux, il n’y a que deux façons pour l’Allemagne d’apporter une réponse de long terme à l’objection de Karlsruhe: "Soit elle accepte un changement des traités pour modifier le mandat de la BCE, pour qu'il ne se limite pas qu'à la stabilité des prix; soit elle accepte d'aller plus loin dans la construction d'une zone euro plus politique, plus solidaire."